홍콩 공무원 200명 충성서약 거부…무더기 해고되나

[아시아경제 조현의 기자] 홍콩 정부가 18만 공무원을 대상으로 충성서약을 의무화한 가운데 약 200명이 거부 의사를 밝힌 것으로 나타났다.

9일 홍콩 사우스차이나모닝포스트(SCMP)에 따르면 패트릭 닙 홍콩 공무원사무장관은 전날 "지난해 10월부터 지난달까지 공무원을 대상으로 충성서약을 받은 결과 약 200명이 이를 거부했다"고 밝혔다.

충성서약은 기본법 준수, 홍콩특별행정구에 대한 충성, 정부에 책임을 다하고 임무에 헌신한다는 내용으로 구성돼 있다.

홍콩 정부는 충성서약을 거부한 공무원을 해고할 방침이다. 닙 장관은 "(서약을 거부한 공무원들은) 공직을 떠나야 한다"며 "그들이 서약을 거부한 이유를 파악하는 중"이라고 말했다.

그는 HK01 방송 인터뷰에서는 "충성서약을 받아들일 수 없는 공무원이라면 정부를 떠나는 게 나쁜 일이 아닐 것"이라고 밝혔다.

홍콩 정부는 지난해 6월 30일 홍콩 국가보안법(홍콩보안법) 시행 후 공무원에 대한 충성서약을 의무화했다.

그간 행정장관 등 정부 고위직과 사법부, 홍콩 의회인 입법부 의원이 충성서약을 해왔다. 지난달 23일에는 공직자를 대상으로 충성서약 위반 시 자격을 박탈할 수 있는 법률 개정안을 발표했다.

구의회 의원까지도 충성서약 대상을 확대했다. 홍콩 제1야당인 민주당의 대표이자 구의회 의원인 로킨헤이 주석은 지난 1일 국내 언론과의 인터뷰에서 "홍콩 정부가 자격 박탈에 그치지 않고 형사 범죄에 해당하는 위증죄로 기소할 위험도 있다"고 우려했다.

조현의 기자 honey@asiae.co.kr