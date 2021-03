[3/9 AI분석] 연기금, 사모펀드 등 주요 매수테마와 주도주 분석

AI투자비서 라씨로는 주요매매 주체(사모펀드, 연기금, 투자신탁 등)의 매수세가 증가하고 있는 테마를 분석해 관련 주도주와 최근 주요 이슈 등에 대한 정보를 제공 중이다.

3월 9일 인공지능 투자비서 'AI라씨로'의 분석결과에 따르면 가상현실(VR), 기업인수목적회사(SPAC), 수자원(양적/질적 개선), 음원/음반테마의 관련 종목에 연기금, 금융투자, 투자신탁의 매수세가 증가하는 것으로 나타났다.

무엇보다 사모펀드는 소수의 투자자로부터 모은 자금을 주식, 채권 등에 운용하는 펀드로, 고수익이 예상되는 종목에 투자하는 경향이 높아 사모펀드가 순매수 하는 테마에 투자자들의 관심이 높다. 또한 안정적인 투자를 선호하는 투자자들의 경우는 연기금의 움직임을 주시하는 경향이 크다.

현재 구글 플레이스토어에서 AI라씨로 앱을 다운 받으면 해당 정보가 나왔을 때 실시간으로 각 테마 누적등락률 및 주도주, 주요 이슈 등을 확인할 수 있다.

HMM HMM 011200 | 코스피 증권정보 현재가 20,150 전일대비 1,950 등락률 -8.82% 거래량 32,502,100 전일가 22,100 2021.03.09 15:30 장마감 관련기사 HMM, 검색 상위 랭킹... 주가 7.24%[주가 상승 예측되는 AI추천 유망주] 휠라홀딩스, 웹젠 외 HMM, 개인 투자자 관심 집중... 주가 0.46%... close , 백광산업 백광산업 001340 | 코스피 증권정보 현재가 4,250 전일대비 635 등락률 +17.57% 거래량 45,490,431 전일가 3,615 2021.03.09 15:30 장마감 관련기사 백광산업, 커뮤니티 활발... 주가 29.88%.반도체 국산화! 삼성전자, SK하이닉스 나선다! 최대 수혜 소부장 대장 株《시선집중》 대형주만 주식이냐? 우리도 있다! 놓쳐서는 안되는 숨은 유망주 close , KB금융 KB금융 105560 | 코스피 증권정보 현재가 52,600 전일대비 2,650 등락률 +5.31% 거래량 7,084,160 전일가 49,950 2021.03.09 15:30 장마감 관련기사 KB금융, 최근 5일 개인 533만 9279주 순매도... 주가 5만 1900원(+3.9%)[주가 상승 예측되는 AI추천 유망주] 휠라홀딩스, 웹젠 외 코스피 '3000선' 또 붕괴…코스닥 2%대 하락 마감 close , 바이넥스 바이넥스 053030 | 코스닥 증권정보 현재가 17,100 전일대비 2,750 등락률 -13.85% 거래량 9,816,601 전일가 19,850 2021.03.09 15:30 장마감 관련기사 식약처, 바이넥스 제조 의약품 제조·판매 중지 32개 품목 추가… 총 38개제가 말씀드렸죠? 글로벌 제약사와 항체개발!! 황제 株 뒤집힌다!!바이넥스, 검색 상위 랭킹... 주가 4.03% close , 프레스티지바이오파마 프레스티지바이오파마 950210 | 코스피 증권정보 현재가 32,700 전일대비 3,400 등락률 +11.60% 거래량 9,103,275 전일가 29,300 2021.03.09 15:30 장마감 관련기사 [특징주]프레스티지바이오, 10만리터급 코로나19 백신 설비 건립…신속 보급 인프라프레스티지바이오파마, 백신 생산센터 건립 추진… 연내 준공 목표프레스티지바이오파마, 검색 상위 랭킹... 주가 -2.46% close

