이투스 수학강사 고정민씨, 소아암 환자 위해 3000만원 기부

[아시아경제 한진주 기자] 이투스의 수학 스타강사 고정민 씨가 한국백혈병소아암협회에 3000만원을 기부했다.

8일 진행된 기부금 전달식에서 고정민 강사는 "이번 기부가 코로나19라는 어려운 시기에 질병으로 더욱 힘들어하고 있을 아이들과 가족들에게 힘이 됐으면 좋겠다"며 "앞으로도 이웃의 아픔을 나누고 도움을 주는 일에 적극적으로 동참하겠다"고 밝혔다.

그동안 소아암 환아에게 지속적으로 관심을 가져온 고정민 강사는아이들과 가족들에게 도움이 되길 바라는 마음으로 기부를 결심했다. 기부금은 소아암 환아 치료비와 교육?생활 지원비 등으로 쓰일 예정이다. 소아암은 아동 질병 사망원인 1위에 해당하는 병으로 조기에 발견해 치료하면 완치율이 높지만, 오랜 항암치료와 이식수술 등으로 후유증을 겪는 아이들이 많다.

허인영 한국백혈병소아암협회 사무총장은 "소아암을 앓고 있는 어린이들에게 관심을 갖고, 온정의 손길을 보내주셔서 진심으로 감사드린다"고 말했다.

고정민 강사는 대치동 수험생과 학부모 사이에서 널리 알려진 수학 스타강사로, 지난해 12월 이투스에 입성해 온라인으로도 강의를 진행하고 있다.

