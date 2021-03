"한강에 검은색 가방 떠다녀요" 소방관 출동해보니 '리얼돌'

[아시아경제 이주미 기자] 한강에 가방이 떠올랐다며 극단적 선택이 의심된다는 취지의 신고를 받고 출동한 소방관이 현장에서 리얼돌(성인용품)을 발견했다.

서울 영등포소방서는 "한강에 가방이 떠다닌다는 신고가 접수돼 현장을 찾았으나 발견된 가방 속에는 리얼돌이 들어 있었다"고 8일 밝혔다.

소방당국에 따르면, 7일 오전 7시43분께 성산대교 남단에서 "물 위에 가방이 떠다닌다"는 신고가 접수됐다. 극단적 선택을 시도한 사람의 가방일 수 있다는 취지의 신고였다.

신고가 접수된 지 약 7분 만에 현장에 도착한 구조팀은 한강 위에 떠다니던 검은색 가방을 발견했다. 가방에는 리얼돌의 상반신이 들어 있었다.

소방 관계자는 "가방을 버린 사람을 찾는 등의 추가 조사는 없었다"면서 "(리얼돌은) 소방서로 수거한 뒤 자체 폐기했다"고 밝혔다.

이주미 인턴기자 zoom_0114@asiae.co.kr