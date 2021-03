성인 70% 건강기능식품 먹는다…식약처 "인증·일일섭취량 확인해야"

10명 중 6명, 건강기능식품 2∼3가지 섭취

[아시아경제 김지희 기자] 우리나라 성인 남녀의 70% 가량이 건강기능식품을 구입해 섭취 중인 것으로 나타났다.

7일 식품의약품안전처에 따르면 지난해 11월 전국의 만 19세 이상 성인 남녀 1500명을 대상으로 건강기능식품 인식도를 조사한 결과, 응답자의 68.9%가 '건강기능식품을 구매해 섭취 중'이라고 답했다.

건강기능식품을 구입한 경험이 있다는 응답은 2012년 50.2%에서 지속적으로 늘고 있다. 해당 응답 비율은 2017년 60.6%, 2018년 63.6%, 2019년 67.6%를 보였다. 매출액 역시 꾸준히 증가하는 추세다. 국내 건강기능식품 매출액은 2012년 1조4091억원에서 2019년 약 3조원으로 2배가량 뛰었다.

아울러 소비자들은 건강기능식품에 대한 정보를 비교적 잘 인지하고 있는 것으로 조사됐다. 전체 응답자의 70.9%는 '일반 식품과의 차이를 알고 있다'고 답했고, 전체의 74.9%는 '건강기능식품 인증 도안을 알고 있다'고 답변했다. 식약처는 "식약처가 인증한 건강기능식품은 ‘건강기능식품’이라는 문구와 도안, 우수제조기준(GMP) 인증 도안이 함께 표시돼 있으므로 확인 후 구매하시기 바란다"고 당부했다.

건강기능식품을 구입한 동기로는 지인 추천이 33.7%로 가장 많았다. 뒤를 이어 인터넷 광고(24.4%), 기타(24.1%), 홈쇼핑 광고(11.2%) 등 순이었다. '과대광고'를 보고 구입했다는 응답도 10.7%에 달했다.

이밖에도 응답자 10명 중 6명 가까이가 건강기능식품을 2∼3가지 섭취하는 것으로 나타났다. 1가지만 섭취한다는 응답자는 23.9%, 4∼5가지를 섭취한다는 응답 비율은 12.9% 였다.

식약처는 "건강기능식품은 안전성이 확보된 원료를 사용해 안전하게 제조된 식품이지만 같은 기능성을 가진 제품을 여러개 많이 먹는다고 기능성이 커지는 것이 아니다"면서 "제품에서 정하고 있는 일일섭취량에 맞게 섭취하는 것이 좋다"고 말했다.

