코레일네트웍스, 용산철도고등학교와 MOU 체결

코레일네트웍스(대표이사 양대권)는 용산철도고등학교(교장 강성봉)와 산학협력 협약을 체결했다.

금번 협약은 미래 친환경 산업으로서 철도의 중요성이 높아지는 가운데 철도산업 발전에 필요한 철도전문 인재를 양성하기 위해, 용산철도고등학교(舊용산공업고등학교)로의 전환을 계기로 양 기관이 상호 협력체계를 구축하고자 체결됐다.

협약내용은 △철도관련 교육에 관한 정보교류 △철도산업관련 지식과 기술교류 및 연구활동 협력 △체험활동 등 취업 지원 △기타 철도 인재양성에 필요한 사항 등이다.

양대권 대표이사는 “한국철도공사의 IT전문 계열사인 코레일네트웍스가 보유한 인프라와 노하우를 바탕으로 용산철도고등학교의 철도전문 특성화 고등학교 개편에 맞춰 현장 실습, 교육 프로그램 지원 등 학교교육에 필요한 후원과 지원을 적극적으로 제공할 것”이라고 전했다.

코레일네트웍스는 철도 인프라를 바탕으로 교통IT, 역무, 주차, 철도고객센터 등을 운영중이며 전국 302곳에 영업소를 두고 있다.

임소라 기자 mail00@asiae.co.kr