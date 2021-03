산청군, 지리산 천왕봉 도로변에 '스마트 복합쉼터' … 35억 투입

국토부 공모사업 2023년 완공 … 졸음쉼터에 체험·관람시설 특화



[아시아경제 영남취재본부 최순경 기자] 경남 지리산 천왕봉으로 향하는 길목인 산청군 국도변에 지역 맞춤형 체험·관람 기능을 갖춘 졸음쉼터인 '스마트 복합쉼터'가 들어선다.

산청군은 국토교통부에서 추진한 스마트 복합쉼터 조성사업 대상 지역에 이같은 쉼터 조성사업이 선정됐다고 5일 밝혔다.

스마트 복합쉼터는 일반국도 이용자를 위해 지역 특색에 맞는 스마트 기술 시설과 지역 홍보·일자리 창출을 위한 서비스 시설을 갖춘 시설이다.

산청군은 이번 공모사업 선정으로 국비 20억원과 군비 15억원 등 모두 35억원의 예산을 투입, 생초면 신연리 일원에 '산청 머묾 스마트 복합쉼터'를 조성할 계획이다.

복합쉼터는 올해 말 사업에 착수, 2023년 완공할 계획이다. 1만5800㎡ 규모 부지에 주차장과 화장실 등 기본적인 시설을 비롯해 산청 문화·관광 홍보관, 로컬푸드 판매장, 산책로, 충전소 등을 갖추게 된다.

군 관계자는 "이곳 쉼터는 서부 경남의 중요 교통 경유지로서 지역 방문객을 연결·수용하는 한편 관광과 문화가 어우러진 복합공간으로 만들어질 것"이라며 "경호강의 자연경관과 지역 역사문화 관광자원을 적극적으로 활용해 이용자 편의 제공과 일자리 창출 등 지역경제 활성화를 도모해 나가겠다"고 전했다.

