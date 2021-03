"日 야쿠자 대부분이 한국인"…램지어 논문 또 있었다

2018년 논문…"범죄조직 남성 다수는 사실 부라쿠민이나 한국인"

출처 모를 블로거 글 인용 '신빙성 논란'

[아시아경제 김봉주 기자] 일본군 위안부 피해자들을 매춘부라고 주장해 공분을 사고 있는 미국 하버드대 로스쿨 마크 램지어 교수가 일본 야쿠자 다수가 한국인이라고 주장한 전력도 있는 것으로 4일 확인됐다.

램지어 교수는 2018년 2월 학술지 '경험적 법학연구'에 발표한 '일본의 사회추방자 정치와 조직범죄: 민족 보조금 지급종료의 효과'라는 논문에서 인디애나대 에릭 B 라스무센 교수와 함께 이 같은 주장을 펼쳤다.

해당 논문은 일본이 1969년 '동화정책사업 특별조치법'에 근거해 시작한 대규모 부라쿠민(部落民) 보조사업이 2002년 종료된 데 따른 영향을 분석했다.

부라쿠민은 전근대 일본의 최하층민으로 현대 일본에도 아직 차별이 남아있다.

램지어 교수와 라스무센 교수는 논문에서 "소수민족 집단 대다수는 정직하게 돈을 벌며 살았지만, 범죄조직 남성 다수는 사실 부라쿠민이나 한국인이다"라는 부라쿠민 공동체 출신인 언론인 가도오카 노부히코의 발언을 인용했다.

이어 "후쿠오카 거대 야쿠자 조직 중 하나인 구도카이의 고위 조직원 한 명은 한 다큐멘터리에서 조직원 70%가 부라쿠민이나 한국인이라고 했다"라고 주장했다.

또 폭력배 90%가 '소수자들'이라는 다른 부라쿠민 언론인 발언을 인용하면서 여기서 소수자들은 부라쿠민과 한국인이라고 부연하기도 했다.

하지만 조직원 70%가 부라쿠민이나 한국인이라는 야쿠자 고위 조직원 발언 출처는 해당 조직원이 출연한 다큐멘터리를 보고 쓴 블로거의 글로 밝혀져 신빙성 논란이 일고 있다.

한편 이 논문의 공동저자인 라스무센 교수는 "천재들은 남자가 월등히 많다"는 성차별 트윗을 비롯해 "성소수자는 대학에 들어오면 안 된다", "흑인은 백인 학생에 비해 열등하다"는 내용의 혐오 트윗을 쏟아내다 대학 당국의 조사를 받고 있는 것으로 알려졌다.

