[아시아경제 지연진 기자] 전진바이오팜 전진바이오팜 110020 | 코스닥 증권정보 현재가 12,600 전일대비 100 등락률 +0.80% 거래량 44,316 전일가 12,500 2021.03.04 11:15 장중(20분지연) 관련기사 [AI 빅데이터 분석] 10월·11월 신규시설 투자종료로 이달에 주목해야 할 종목 [기업 자금조달]전진바이오팜, 재무구조 개선 위한 주주배정 증자전진바이오팜, 3억7500만원 규모 생산시설 추가 신설 close 은 대구지방법원 서부지원이 이성우외 2명이 제기한 주주명부 열람 및 등사가처분 신청을 인용했다고 4일 공시했다.

또 법원은 17기 정기주주총에서 이들이 제안한 의안을 상정하도록 결정했다

지연진 기자 gyj@asiae.co.kr