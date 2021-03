카카오모빌리티, 전기 택시 도입 박차…구매 비용 지원

[아시아경제 강나훔 기자] 카카오모빌리티가 전기 택시 도입에 본격적으로 나섰다.

4일 카카오모빌리티에 따르면 최근 가맹 택시인 '카카오T블루' 신규 가입 희망 개인택시 또는 대차를 희망하는 기존 회원을 상대로 전기 택시 지원 프로그램을 개시했다.

우선 카카오모빌리티는 50대를 선정해 대당 200만원씩 차량 구매 비용을 지원키로 했다.

전기 택시는 탄소배출 절감 효과뿐 아니라 운전 편의성과 경제성, 승차감과 소음 등 측면에서 뛰어나다는 평가를 받고 있지만, 비싼 차량 가격과 충전 인프라에 대한 우려 등이 걸림돌로 작용하고 있다.

보급률도 저조할 수 밖에 없는데, 현재 카카오T블루 가맹 택시 1만6000여대 중 전기차는 180여대로 1% 남짓이다.

얼마 전 기아차와 손잡은 카카오모빌리티는 차량 구매 비용 지원을 필두로 다양한 혜택을 내세워 전기 택시 보급에 속도를 낼 방침이다. 아울러 GS칼텍스와 제휴해 전기차 충전 요금 할인도 지원한다는 계획이다.

카카오모빌리티 관계자는 "전기차 구매에서 끝나는 게 아니라 효율적인 영업이 가능하도록 충전·정비 등 관리까지 가능하도록 유기적으로 연결하는 것이 목표"라며 "추가 지원 물량과 혜택도 고민 중에 있다"고 말했다.

