박형준 국민의힘 부산시장 최종후보 "文정부 심판하겠다"

[아시아경제 금보령 기자] 국민의힘 부산시장 최종후보로 결정된 박형준 동아대 교수가 다음 달 7일 재·보궐 선거에 대해 "문재인 정부의 폭주에 제동을 거는 선거가 되어야 한다"고 주장했다.

박 후보는 4일 서울 여의도 국민의힘 당사에서 열린 '보궐선거 서울·부산시장 후보 경선 결과 발표회'에서 수락연설을 통해 이같이 밝혔다.

그는 "국민들이 한푼한푼 아껴낸 세금을 마치 정권의 정치자금처럼 쓰는 이 정권을 심판하지 않으면 누구를 심판하겠나"라며 "이번 선거를 통해 국민의힘이 비판만 하는 선거 아니라 대안을 가진 정당, 진정한 비전 제시할 수 있는 정당임을 보여드리겠다"고 말했다.

박 후보는 이번 서울·부산시장 보궐선거의 성격을 잊어서는 안 된다고 강조했다. 그는"이번 선거는 대한민국 정치 사상 가장 부끄러운 일로 치러지는 선거"라며 "전임 시장 잘못된 횡포로 벌어진 이번 선거에 대해 국민들이 선택 보여줘야 한다"고 설명했다. 4.7 서울·부산시장 보궐선거는 여권 광역자치단체장의 성추문으로 인해 발생한 선거다.

박 후보는 또 "앞으로 오로지 부산 위해 제 한 몸 바치겠다"며 "이 기운을 바탕으로 해서 대한민국 새로운 리더십 발휘될 수 있도록 제 힘을 바치겠다"고 얘기했다.

