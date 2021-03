“EOS R, 체험하고 구매한다” 캐논, ‘EOS R 시스템 존’ 리뉴얼

캐논플렉스 2층에 ‘EOS R 시스템 존’ 신설

EOS R 시스템 라인업과 다양한 액세서리 전시, 제품 체험 및 구매 가능



[아시아경제 구은모 기자] 캐논이 ‘EOS R 시스템 존’을 새로 선보인다.

캐논코리아컨슈머이미징이 플래그십 스토어 캐논플렉스 2층에 ‘EOS R 시스템 존’을 새롭게 오픈했다고 4일 밝혔다. 2009년 문을 연 캐논플렉스는 제품의 구매부터 애프터서비스(AS), 아카데미, 갤러리 등 문화 활동까지 즐길 수 있는 캐논의 플래그십 스토어다.

EOS R 시스템 존은 EOS R 시스템 제품과 관련 액세서리가 전시된 ‘시스템 맵 존’과 8K 초고해상도 영상 콘텐츠를 감상할 수 있는 공간, 캐논 마스터즈의 사진 및 영상 전시 공간, CPS 및 프로 유저 대상 상담 코너 등으로 구성됐다.

EOS R 시스템 맵 존은 캐논의 풀프레임 미러리스 라인업인 EOS R 시스템과 관련 액세서리가 전시돼 제품 체험부터 구매까지 가능한 공간이다. 8K 고해상도 영상 촬영이 가능한 EOS R5부터 EOS R6, EOS R, EOS RP, EOS Ra까지 EOS R 시스템 바디 5종과 전용 RF렌즈 라인업뿐만 아니라 EF 렌즈군도 배치돼 캐논의 렌즈 라인업을 한눈에 확인하고 직접 체험해볼 수 있다.

캐논 카메라 중 최고의 해상력과 8K 초고해상도 영상 성능을 갖춘 EOS R5로 촬영한 8K 영상 콘텐츠를 눈으로 직접 확인할 수 있는 공간도 준비했다. EOS R 시스템 존에 8K 영상 출력이 가능한 TV를 설치해 카메라로 촬영한 8K 영상의 섬세한 화질과 명암 표현 등을 확인할 수 있다. 또 전시장 한 쪽에 컬러 차트와 해상도 차트를 구비해 사용자가 직접 카메라의 저조도 검출 성능과 듀얼 픽셀 CMOS AF 라이브 뷰 촬영 성능 등을 체험해볼 수 있다.

이밖에 하이아마추어 및 프로 고객을 위한 공간도 마련됐다. 캐논 사용자이자 오피니언 리더인 ‘캐논 마스터즈’가 직접 촬영한 작품을 캐논 LFP(Large Format Printer)로 출력해 고화질 이미지로 전시했다. 또 CPS 또는 프로 고객를 대상으로 제품 구매 시 상세한 설명과 제품 교체 솔루션 등을 제공하는 독립적인 상담 코너도 새롭게 운영할 계획이다.

구은모 기자 gooeunmo@asiae.co.kr