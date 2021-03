서울 중구, 건축물대장·건물등기부 면적단위(m²) 일원화 추진

평 단위로 기재된 건물 등기부등본 m²로 변경...총 1만 4092건 전수조사 후 소유주 대신 등기촉탁

[아시아경제 박종일 기자] 서울 중구(구청장 서양호)는 주민 불편을 해소하고 비용부담을 덜어주기 위해 '건축물대장 건물등기부 면적단위 일원화 사업'을 추진한다.

이 사업은 아직까지 면적이 '평'단위로 기재돼 있는 건물등기부를 조사, 건축물대장의 면적단위인 제곱미터(m²)로 일치시켜 등기촉탁(소유주 대신 법원 및 그 밖의 관공서가 등기소에 촉탁하여 등기)을 통한 면적환산을 정리하는 것으로 재산관리의 효율성을 높이는 장점이 있다.

토지 및 건물의 계량단위는 종전 계량법시행령 부칙 제2조에 따라 1983년1월1일부터 법정계량단위인 제곱미터(m²)를 사용해야한다.

건축물대장은 일괄적으로 면적환산처리가 완료됐으나 건물등기부의 경우 직권으로 되지 않아 소유자가 면적환산 내용이 기재된 건축물대장을 첨부하여 변경등기를 신청해야 한다.

건축물대장과 건물등기부 간 면적단위가 불일치할 경우 재산관리가 불편, 변경등기를 신청하기 위해서는 건축물대장 발급 후 등기소에 접수하거나, 법무사에 비용을 내고 위임하는 등 번거로운 절차를 거쳐야 했다.

이런 불편을 해소하기 위해 구는 건축물대장이 면적환산 된 1983년1월1일 이전에 준공된 건물등기부 총 1만4092건을 찾아내 '평'단위 등재 여부를 확인, 2023년까지 일괄적으로 등기촉탁 할 계획이다

이런 선제적 등기촉탁으로 주민들은 상당한 노력과 시간이 줄고 비용부담까지 덜 수 있게 됐다.

한편 구는 그간 단독, 다가구주택 등에 동 ·층 ·호를 부여하는 상세주소 부여 서비스를 통해 위급상황 대처 등 생활 속 불편함을 개선, 조상 땅 찾기 사업을 지속적으로 추진해 지난해 575명에게 2511필지(287만3191m²)를 찾아주는 등 주민의 재산권 행사에 도움을 줬다.

서양호 중구청장은 “선제적 등기촉탁을 통한 면적환산으로 부동산 공적장부의 신뢰도를 높이고 구민 재산권 행사에 편의를 도모하고자 더욱 노력하겠다”고 말했다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr