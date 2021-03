변동성에 예민한 증시…中 긴축 우려로 코스피 상승폭 '축소'

[아시아경제 지연진 기자] 3월 첫 거래일인 2일 주식시장이 상승 마감했다. 미국의 국채금리 진정세와 경기부양책 하원 통과 소식이 전해진 장초반 큰 폭의 오름세는 오후들어 중국 긴축 우려가 나오면서 상승폭을 제한했다.

코스피 지수는 이날 전장대비 30.92포인트(1.03%) 상승한 3043.87로 거래를 마쳤다. 개인이 6333억원 상당을 순매도한 반면, 외국인과 개인은 각각 2149억원과 4420억원을 사들였다.

장 한때 1조원 가까이 팔아치운 개인 투자자들은 장 후반부터 매수세에 합류했고, 외국인의 경우 오후부터 순매수 금액이 감소했다. 중국 금융당국이 금융시장 버블 우려를 나타내면서 재정긴축 가능성이 투자 심리를 위축시킨 것으로 풀이된다. 이진우 메리츠증권 투자전략팀장은 "중국의 금융시장 과열 우려로 우리나라는 물론 아시아 증시가 모두 타격을 받았다"면서 "변동성이 커지면서 차익실현 심리가 나타나는 시기인 만큼 중국 전인대(전국인민대표대회, 국가 최고 의결기구)를 앞두고 시장 민감도가 여전하다"고 분석했다.

시가총액 10위 종목 중에선 LG화학 LG화학 051910 | 코스피 증권정보 현재가 891,000 전일대비 60,000 등락률 +7.22% 거래량 690,878 전일가 831,000 2021.03.02 15:30 장마감 관련기사 외국인·기관 순매수세 '주춤'…코스피 상승 '발목' SK이노 "3조원 더 투자"…바이든에 '배터리 SOS'외국인·기관 "사자"에 코스피 반등…LG화학, 8% 상승 中 close 이 전장대비 7.22% 상승한 89만1000원까지 오르며 가장 큰 상승폭을 기록했다. SK하이닉스 SK하이닉스 000660 | 코스피 증권정보 현재가 144,500 전일대비 3,000 등락률 +2.12% 거래량 9,341,528 전일가 141,500 2021.03.02 15:30 장마감 관련기사 박광우 KAIST 금융대학원장, 증권학회 회장 취임외국인·기관 순매수세 '주춤'…코스피 상승 '발목' D램 가격 인상!! 삼성, SK 100배 투자증가!! 517조 시장 거머쥔다!! close (+2.12)와 삼성SDI 삼성SDI 006400 | 코스피 증권정보 현재가 684,000 전일대비 10,000 등락률 +1.48% 거래량 568,156 전일가 674,000 2021.03.02 15:30 장마감 관련기사 외국인, 2주 연속 '팔자'…2조 넘게 순매도美금리 급등 충격파에…외국인 코스피서 역대 최대 2.8兆 순매도3000 무너진 코스피…外人·기관 3兆 순매도 close (1.48%), 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 83,600 전일대비 1,100 등락률 +1.33% 거래량 32,858,055 전일가 82,500 2021.03.02 15:30 장마감 관련기사 박광우 KAIST 금융대학원장, 증권학회 회장 취임외국인·기관 순매수세 '주춤'…코스피 상승 '발목' 반도체 품귀 ‘최대수혜’! 글로벌 대기업 인증 ‘주가급등’ 자부합니다! close (+1.33%) 등 대부분 종목이 강세를 보였지만, 셀트리온 셀트리온 068270 | 코스피 증권정보 현재가 291,500 전일대비 6,000 등락률 -2.02% 거래량 898,942 전일가 297,500 2021.03.02 15:30 장마감 관련기사 외국인·기관 순매수세 '주춤'…코스피 상승 '발목' 外人의 컴백.. 사면 오르고 팔면 내린다외국인, 2주 연속 '팔자'…2조 넘게 순매도 close (-2.02%)만 하락세를 나타냈다. 전기차 시장에 대한 성장 가능성과 반도체 슈퍼사이클 이슈가 재점화되면서 전자·화학 업종이 상승장을 견인했다는 분석이다.

코스닥은 전장대비 9.23포인트(1.01%) 상승한 923.17로 거래를 마쳤다. 개인이 1194억원 상당을 순매도했고, 외국인과 기관은 각각 568억원과 644억원을 순매수했다,

시총 10위 종목에선 셀트리온헬스케어 셀트리온헬스케어 091990 | 코스닥 증권정보 현재가 125,200 전일대비 400 등락률 -0.32% 거래량 1,005,028 전일가 125,600 2021.03.02 15:30 장마감 관련기사 외국인·기관 "사자"에 코스피 반등…LG화학, 8% 상승 中외국인, 2주 연속 '팔자'…2조 넘게 순매도美금리 급등 충격파에…외국인 코스피서 역대 최대 2.8兆 순매도 close (-0.32%)와 카카오게임즈 카카오게임즈 293490 | 코스닥 증권정보 현재가 53,000 전일대비 1,000 등락률 -1.85% 거래량 886,193 전일가 54,000 2021.03.02 15:30 장마감 관련기사 외국인·기관 순매수세 '주춤'…코스피 상승 '발목' 외국인·기관 "사자"에 코스피 반등…LG화학, 8% 상승 中美금리 급등 충격파에…외국인 코스피서 역대 최대 2.8兆 순매도 close (-1.85%)를 제외한 나머지는 상승세를 보였다. 특히 에이치엘비 에이치엘비 028300 | 코스닥 증권정보 현재가 71,900 전일대비 3,300 등락률 +4.81% 거래량 1,322,472 전일가 68,600 2021.03.02 15:30 장마감 관련기사 외국인·기관 순매수세 '주춤'…코스피 상승 '발목' 에이치엘비, 외국인 12만 3973주 순매수… 주가 3.06%외국인·기관 "사자"에 코스피 반등…LG화학, 8% 상승 中 close (4.81%)와 씨젠 씨젠 096530 | 코스닥 증권정보 현재가 128,100 전일대비 3,600 등락률 +2.89% 거래량 1,049,940 전일가 124,500 2021.03.02 15:30 장마감 관련기사 씨젠, 최근 5일 개인 12만 3056주 순매수... 주가 13만 1000원(+5.22%)씨젠, 최근 5일 개인 12만 3056주 순매수... 주가 12만 5300원(+0.64%)美금리 급등 충격파에…외국인 코스피서 역대 최대 2.8兆 순매도 close (2.89%)는 오름폭이 지수 상승보다 웃돌았다.

이경민 대신증권 투자전략팀장은 "미국 국채 금리가 하향 안정세를 나타내면서 국내 증시가 상승 흐름을 보이고 있다"며 "국내 증시는 그동안 눌렸던 상승 분위기가 분출되고 있는 것으로 보인다"고 말했다.

지연진 기자 gyj@asiae.co.kr