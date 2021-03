기업들 60% "올해 노사관계 작년보다 더 불안"

경총 159개 기업 대상 노사관계 전망조사

64.2% "노조법 개정은 노사관계를 불안하게 할 것"

[아시아경제 이창환 기자] 한국경영자총협회가 2021년 노사관계 전망조사를 실시한 결과 응답기업 159개사 중 59.8%는 2021년 노사관계가 2020년보다 더 불안해질 것으로 전망했다고 1일 밝혔다.

불안해지는 노사관계에 대해 경총은 개정 노조법 시행, 코로나19 장기화에 따른 경영여건 악화, 보궐선거 및 차기대선 등의 영향이 반영된 결과로 분석된다고 설명했다.

또한 조사기업의 64.2%가 해고자·실업자의 노조가입 허용, 노조전임자 임금지급 금지규정 삭제 등 노조법 개정이 노사관계를 불안하게 할 것이라고 답했다.

경총은 "회사와 근로계약 관계가 없는 해고자·실업자 등이 노동조합에 가입해 사업장 내에서 강성 조합활동을 하거나, 단체교섭 의제가 근로조건 유지, 개선에서 벗어난 해고자 복직이나 실업대책 등, 기업 내부의 문제에 국한되지 않는 정치적, 사회적 이슈로 확대될 것을 우려하는 것으로 분석된다"고 밝혔다.

올해 단체교섭 개시시기는 늦춰지고 교섭기간은 다소 줄어들 것으로 전망됐다. 2021년 단체교섭 개시시기에 대해 ‘7월 이후’라는 응답이 41.7%로 가장 많이 나타났다.

단체교섭 소요기간은 ’3~4개월‘(46.2%)이 가장 많고, 5개월 이상 소요되는 단체교섭은 줄어들 것으로 전망했다. 2021년 임금인상 수준 전망에 대해서는 ‘1% 수준’이 가장 많은 것으로 조사됐다.

경총은 “2020년에는 2% 수준 응답이 절반 가까이 차지했지만, 올해는 1% 수준을 가장 많이 응답했다”며 “동결로 응답한 기업도 24.4%에 달할 정도로 많다”고 했다.

이창환 기자 goldfish@asiae.co.kr