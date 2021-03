실업급여 급한데 인증서 발목…'인증 한 번에 신청' 개편

고용부, 고용보험 홈페이지 개편

[세종=아시아경제 문채석 기자] 고용노동부는 고용보험 온라인 서비스 홈페이지를 개편해 2일부터 시행할 예정이라고 1일 밝혔다.

앞으로 민원인들은 인증 한 번만 하면 '수급자격 및 실업급여 신청', '육아휴직급여 신청' 등 25종의 서비스를 이용할 수 있다.

서비스를 이용하려면 회원가입부터 공동인증서 로그인까지 네 단계를 거쳐야 했는데 이제 공동인증서, 금융인증서, 패스(PASS), 디지털원패스 중 하나만 인증하면 된다.

사업주용 메뉴도 전면 개편했다. '일자리함께하기', '유연근무제' 등 기업서비스 신청 메뉴를 전면 배치했다.

모바일 기기에서도 누리집처럼 회원가입을 하지 않고도 인증 한 번만 하면 민원 신청을 할 수 있게 됐다.

민길수 고용부 고용지원정책관은 "하루 30만명 이상 고용보험 온라인 서비스를 이용하는 이들의 목소리를 반영해 편의성, 서비스 접근성을 높이는 데 중점을 뒀다"고 설명했다.

민 정책관은 "앞으로 고용센터에 방문하지 않아도 온라인으로 각종 서비스를 이용할 수 있도록 불편 사항을 개선해 나갈 것"이라고 말했다.

세종=문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr