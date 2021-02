에이치피오, 코스닥 상장 예비심사 통과

[아시아경제 박형수 기자] 건강기능식품 브랜드 'Denps(덴프스)'를 보유한 에이치피오는 코스닥 상장 예비심사를 통과했다고 26일 밝혔다.

2012년 4월 설립한 에이치피오는 고가 프리미엄 브랜드 ‘덴프스’를 기반으로 국내뿐만 아니라 유럽, 아시아 시장을 중심으로 건강기능식품 사업을 하고 있다.

논의 중인 공모 예정 금액은 1000억원 이상으로 상장 시 시가총액은 5000억원을 넘어설 가능성이 크다.

에이치피오는 지난해 연결 기준으로 매출액 1400억원, 영업이익은 250억원 가량을 달성한 것으로 추정했다. 2019년 대비 2.5배가량 성장했다.

2020년 매출액 가운데 100억원가량은 중국, 일본, 유럽 등 해외 시장에서 달성했다. 덴마크 자회사를 통해 유럽 현지에서 원료와 생산 네트워크를 확보한 결과다.

해외 시장 진출을 위해 2019년부터 영입한 핵심인력의 역량이 더해지면서 해외 매출 증가 속도는 더욱 빨라질 것으로 기대했다. 에이치피오는 3월 중에 증권신고서를 제출해 공모 절차를 진행할 예정이다.

박형수 기자 Parkhs@asiae.co.kr