<장 마감 후 주요공시>

◆카카오=1주당 액면가 500원에서 100원으로 5분의 1 액면 분할 결정

◆CJ대한통운=CJ로킨 지분 73.1%, 중국 파운튼베스트에 7338억원에매각

◆하이스틸=주당 5000원인 주식 500원으로 액면 분할 결정

◆S&T중공업=50억원 규모의 자사주 취득 신탁계약 해지 결정

◆경방=35억원 규모의 자기주식 취득 결정

◆에스원=삼성전자와 1605억원 규모 통합 인력 보안 용역계약 체결

◆국보=10억원 규모 전환사채권 발행 결정

◆웰바이오텍=150억원 규모 전환사채권 발행 결정

◆삼양홀딩스=삼양바이오팜과 소규모 합병의 이사회 결의

◆미래에셋대우=자사주 1000만주(823억원 규모) 소각 결정

