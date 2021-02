[아시아경제 송승섭 기자]Sh수협은행은 새로 가입한 기업회원을 대상으로 사은품 증정 이벤트를 실시한다고 24일 밝혔다.

대상은 올해 수협 신용카드를 가입한 기업회원이다. 3개월치 매출 합산금액에 따라 백화점 상품권, 주유 상품권, 골프 라운딩권을 제공한다. 지방세·정부구매·연구비 매출액은 합산 시 제외한다.

수협은행 관계자는 “코로나19로 어려움을 겪고 있는 기업회원 고객 응원과 직간접적인 지역경제 활성화를 위해 마련했다”고 말했다.

