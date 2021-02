가천대, 외국인 유학생 원스톱센터 23일 개소

[아시아경제(성남)=이영규 기자] 가천대학교가 외국인 유학생 원스톱 서비스센터(OIS센터)를 23일 글로벌센터 7층에 개관했다.

OIS 센터는 562㎡ 규모로 그동안 분산 운영됐던 학부 유학생과 한국어교육센터 업무를 한 곳에 모아 유학생들의 대학 생활을 원스톱으로 지원하게 된다.

센터에는 중국, 몽골, 우즈베키스탄, 베트남 등 4개국과 영어권 국가 등 총 5개 국가별 전담창구가 설치됐다.

전담창구에는 해당 국적의 유학생이 조교로 배치돼 유학생들의 언어 소통을 돕고 수강신청, 수업관리, 성적관리, 제 증명 발급, 장학금 지급과 기타 학사 및 민원 등 유학생 지원 학사상담을 원스톱으로 제공하게 된다.

최미리 가천대 부총장은 개관식에서 "한류를 타고 한국 유학에 대한 관심이 어느 때 보다 높아 우리 대학에도 외국인 유학생이 매년 큰 폭으로 증가하고 있다"며 "유학생활에 불편 없이 학업에 집중할 수 있도록 만족도 100%를 목표로 최고의 서비스를 제공할 것"이라고 밝혔다.

가천대 학부생 1363명, 한국어교육과정 138명 등 총 1501명의 외국인 유학생이 재학 중이다.

이영규 기자 fortune@asiae.co.kr