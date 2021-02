[아시아경제 이민우 기자] 삼진제약 삼진제약 005500 | 코스피 증권정보 현재가 25,850 전일대비 150 등락률 +0.58% 거래량 14,422 전일가 25,700 2021.02.22 15:30 장마감 관련기사 삼진제약, 검색 상위 랭킹... 주가 1.56%삼진제약, 외국인 1086주 순매수… 주가 1.56%압타바이오, 안질환 치료제 관련 특허 획득 close 은 보통주 1주당 800원의 현금배당을 결정했다고 22일 공시했다. 시가배당율은 2.8%, 배당금총액은 약 98억원이다. 배당기준일은 지난해 12월31일이다.

이민우 기자 letzwin@asiae.co.kr