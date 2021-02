소마젠, 마이크로바이옴 관련 특허 보유 세계 1위…"파이프라인 확대"

[아시아경제 유현석 기자] 소마젠은 개인 유전체와 마이크로바이옴 샘플 처리를 위한 디지털 마이크로 유체 시스템과 방법에 대한 특허를 등록했다고 22일 밝혔다.

특허는 개인 유전체 및 마이크로바이옴 분석시 샘플 상호간 오염의 가능성을 최소화해 대량의 샘플을 신속하고 정확하게 처리하기 위한 자동화 시스템에 관한 특허다. 소마젠은 기술을 이용해 현재 회사가 제공하고 있는 개인 유전체 및 마이크로바이옴 분석 서비스에 대하여 샘플 자동화 처리 시스템을 구현할 계획이다.

소마젠은 지난 2019년 12월말 미국 마이크로바이옴 분석 분야 1위 업체인 uBiome사로부터 마이크로바이옴 분석 관련 특허 246건(등록 특허 60건)과 약 30만 건의 샘플 데이터 등 핵심 자산을 인수했다. 지난해부터 마이크로바이옴 관련 분야 전문 인재와 과거 uBiome사에서 마이크로바이옴 서비스의 개발 및 분석을 담당했던 전문가들을 대거 영입했다. 또 마이크로바이옴 특허에 대한 분석과 관련 서비스 개발을 순차적으로 진행 중이다.

특히 uBiome사의 특허 인수 후 이번까지 포함 24건의 마이크로바이옴 관련 특허권을 추가로 등록 완료했다. 현재 총 84건의 마이크로바이옴 관련 등록 특허권을 보유하고 있다. 이는 마이크로바이옴 분석 관련 특허 보유 순위, 세계 1위라는 것이 회사 측의 설명이다.

라이언김 소마젠 대표는 “다수의 마이크로바이옴 관련 핵심 특허를 기반으로 현재 서비스 제공 중인 마이크로바이옴 분석 서비스는 물론 향후 출시 예정인 병원 연계 Clinical 서비스에 적극 활용해 나갈 예정"이라며 "장기적으로는 개인 맞춤형 화장품, 식단, 헬스케어, 신약 개발 등 다양한 관련 비즈니스 모델을 창출해 나갈 계획이라"고 말했다.

유현석 기자 guspower@asiae.co.kr