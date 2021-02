[특징주]'K-뉴딜지수 편입' 신풍제약 5%대 강세

[아시아경제 박지환 기자] 신풍제약 신풍제약 019170 | 코스피 증권정보 현재가 76,800 전일대비 1,300 등락률 +1.72% 거래량 678,811 전일가 75,500 2021.02.19 10:31 장중(20분지연) 관련기사 이달 중 코로나 백신 접종 시작… 국내 백신 개발은 언제쯤?국내치료제! 임상소식!! ‘동물치료’ 효능 입증!! 렘데시비르보다 강하다!!신풍제약, 지난해 영업익 78억원…전년比 40%↑ close 이 한국거래소 KRX K-뉴딜지수 정기 변경에서 바이오지수에 신규 편입 결정되면서 강세를 보이고 있다.

19일 한국거래소에 따르면 오전 9시33분 기준 신풍제약은 전 거래일 대비 5.03% 상승한 7만9300원에 거래되고 있다.

전날 거래소는 이달 26일 'KRX K-뉴딜지수'에 대한 첫 번째 정기변경을 시행한다고 밝혔다. 신풍제약은 녹십자와 함께 바이오 지수에 신규 편입된다.

