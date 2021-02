안철수·금태섭 단일화 토론…'文 비판하며 시작'

[아시아경제 나주석 기자, 박준이 기자] 안철수 국민의당 대표와 금태섭 전 의원은 문재인 정부를 입 모아 비판했다.

18일 채널A가 주최하는 ‘안철수-금태섭 서울시장 후보단일화 토론’에서는 공통 질문 등을 통해 현 정권을 비판하는 것으로 토론회를 시작했다.

금 전 의원은 ‘기회는 평등할 것이고 과정은 공정할 것이며 결과는 정의로울 것’이라는 문 대통령의 취임 연설과 관련해 "취임사는 많은 사람의 머릿속에 각인되며 오래 잊히지 않을 것"이라며 "너무나도 옳은 말이지만 정반대로 배신했기 때문"이라고 말했다. 그는 "문재인 정부의 가장 큰 잘못은 국민을 편 가르기 하고 서로 싸우게 했다"라며 "생각이 다른 사람을 적폐나 친일파, 토착 왜구라 말리기는커녕 앞장섰다"라고 지적했다.

안 대표는 "인천공항 사태를 보면 오랫동안 고생한 취업준비생의 기회를 완전히 박탈했다‘며 "너무나 허탈한 젊은이를 수없이 봤다"고 지적했다. 이어 "과정의 불공정을 보여주는 예시도 여럿이 있다"며 "이런 것들이 국민들을 분노케 했다"고 말했다.

