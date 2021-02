日 시마네현 지사, 도쿄올림픽 개최 반대 의견 표명

[아시아경제 권재희 기자] 마루야마 다쓰야 일본 시마네현 지사가 도쿄올림픽 개최 반대 의사를 표명했다.

17일 NHK에 따르면 마루야마 지사는 이날 정오 현청에서 열린 성화봉송 임시 실행위원회 회의에서 "도쿄올림픽의 개최와 그것으로 이어지는 올해 5월 시마네현의 성화 봉송에 협력하기 어렵다"고 밝혔다.

그는 도쿄도내 코로나19 상황을 언급하며 "성화 봉송을 해서는 안 된다"며 "현재 상황이 개선되지 않으면 도쿄올림픽을 개최해서는 안 된다고 생각한다"고 말했다.

마루야마 지사는 도쿄올림픽 개최 반대 이유에 대해 "전국적인 감염 확대로 이어질 수 있고, 이는 시마네현과도 무관하지 않다"고 주장했다.

그는 지난 10일 기자회견에서도 정부와 도쿄도를 비판하며 도쿄올림픽 개최 반대 의사를 표명한 바 있다.

도쿄올림픽 성화 봉송은 다음 달 25일 후쿠시마현에서 시작될 예정이다. 성화 봉송 주자들은 시마네현을 포함해 일본 전역을 순회하게 된다.

한편 마루야마 지사는 지난해 7월 독도 영유권을 일본이 확립할 수 있도록 국제사법재판소(ICJ)에 제소할 것을 요구하는 요망서를 정부에 전달한 인물이다.

시마네현에서는 매년 2월22일 '독도는 일본 영토'라는 억지 주장을 펴는 '다케시마의 날(일본이 주장하는 독도 명칭)' 행사가 개최 된다.

