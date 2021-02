【시선집중】 '쿠팡', '반도체'...수혜 종목들 무엇 있을까?

▶1주일 수익률 250% 나온다 꼭 잡아야할 종목 ▶신청 즉시 종목 확인 (클릭)

최근 엄청난 수익률을 보이고 있는 데이드투자그룹에서 꼭 사야할 종목들을 '독점'으로 포착하였다. 종목선정에 고민이 큰 개인투자자들을 위해 이를 무료로 공유하기로 하였다.

▶데이드투자그룹 독점 포착 숨은 특급 유망주는? ▶신청 즉시 무료 확인 (클릭)

[3위] 반도체관련주

반도체 공급대란에 따라 반도체 관련주의 가치가 연일 주목받고 있다. 차량용 반도체 공급부족사태와 함께 PC수요의 폭증, 각종 신산업이 본격화하면서 역대급 실적이 기대되고 있다. 한동안은 공급이 수요를 못따라갈 것으로 보임에 따라 증권가에서는 "현재 가격도 낮다"는 판단이다. 오늘의 고점이 내일의 저점이 될 것이다.

▶▶지금바로 영광의 주인공이 되어라! '반도체 관련주' ▶지금 즉시 해당 종목 받기 (클릭)

[2위] 쿠팡관련주

쿠팡의 미국 뉴욕거래소 상장이 사실상 확정 됨에 따라 관련주들에 대한 관심도 뜨거워지고 있다. 쿠팡와우와 로켓배송을 통해 상당한 고정고객을 창출하고 있는 쿠팡은 현재 50조 가치로 추산되고 있다. 쿠팡이 상장될 경우 관련한 종목들이 재평가 받고, 동시에 국내 이커머스 관련주들도 재평가 받을 수 있어 해당종목들의 엄청난 주가 상승을 예고 하고 있다.

▶▶한번 놓치면 무조건 손해 '쿠팡관련주' ▶지금 관련 종목 확인하기 (클릭)

[1위] ???????

데이드투자그룹에서는 내일과 내일 급등하는 테마들에 대해 독점 포착하여 아래 링크를 통해 무료로 제공하고 있다.

▶▶▶내일 급상승 시작 테마 1위 ▶신청 즉시 확인 (클릭)

관심종목: 팬스타엔터프라이즈 팬스타엔터프라이즈 054300 | 코스닥 증권정보 현재가 814 전일대비 31 등락률 -3.67% 거래량 5,798,951 전일가 845 2021.02.16 13:09 장중(20분지연) 관련기사 [특징주] 팬스타엔터프라이즈, 여행상품 쿠팡에 직접 공급 부각 강세팬스타엔터프라이즈, 외국인 2만 77주 순매수… 주가 0.97%팬스타엔터프라이즈, 외국인 1만 6196주 순매도… 주가 0.14% close , 원익큐브 원익큐브 014190 | 코스닥 증권정보 현재가 2,370 전일대비 65 등락률 -2.67% 거래량 5,545,693 전일가 2,435 2021.02.16 13:09 장중(20분지연) 관련기사 《시선집중》 "늦게 살 수록 손해" 반드시 사야하는 섹터별 유망주말씀드렸습니다. 99% 뛰어난 효과!! 반드시 주목해야 할 핵심 株【전문가의견】 '2차전지 관련주' 상승세 시작에 불과하다 close , KBI메탈 KBI메탈 024840 | 코스닥 증권정보 현재가 2,630 전일대비 80 등락률 -2.95% 거래량 2,553,321 전일가 2,710 2021.02.16 13:09 장중(20분지연) 관련기사 【화제의테마】 늦으면 늦을 수록 나만 손해, 한번은 꼭 살펴봐라! 딱! 말씀드립니다! 40년간 최대 공급처 “삼성전자”!! 반도체 점유율 1위! KBI메탈, 주가 2370원 (0.64%)… 게시판 '북적' close , 쇼박스 쇼박스 086980 | 코스닥 증권정보 현재가 4,400 전일대비 200 등락률 -4.35% 거래량 7,718,188 전일가 4,600 2021.02.16 13:09 장중(20분지연) 관련기사 쇼박스, 커뮤니티 활발... 주가 14.01%.외인이 5일째 순매수 ‘삼성전자’ 수혜 株! 지금 잡아야 오릅니다.쇼박스, 커뮤니티 활발... 주가 -9.2%. close , 대한그린파워 대한그린파워 060900 | 코스닥 증권정보 현재가 1,250 전일대비 150 등락률 +13.64% 거래량 17,818,298 전일가 1,100 2021.02.16 13:09 장중(20분지연) 관련기사 “주식카톡방 완전무료 선언” 파격결정정부 “친환경” 적극 지원한다!! 대규모 보조금 받는 ‘이 기업’!! 주가 훨훨!대한그린파워 "대한발전기술 합병 효과에 풍력기자재 매출 발생…4Q 흑자구조로 전환" close

※ 본 내용은 아시아경제 편집 방향과 무관하며, 모든 책임은 정보 제공자에게 있습니다.