원익큐브는 지난해 연결 매출액이 32.2% 증가한 2583억원으로 집계됐다고 23일 공시했다.

이 기간 영업이익은 139억원으로 310.3% 늘었고, 당기순이익은 105억원으로 241.6% 증가했다.

지연진 기자 gyj@asiae.co.kr