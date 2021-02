이란 억류된 한국케미호 선원 1명 귀국

[아시아경제 유인호 기자] 이란 정부가 지난달부터 억류해 온 한국 화학 운반선 '한국케미'호 선원 1명이 풀려나 한국에 들어온 것으로 확인됐다.

11일 외교부에 따르면 한국케미호의 한국인 선원 1명이 전날 오후 건강상 이유로 귀국했다. 이란 혁명수비대가 지난달 4일 한국케미호를 나포한 후 37일 만에 이뤄진 첫 한국인 선원 귀국이다.

한국케미호 선사 측은 현재 다른 선원들의 하선과 귀국 희망 의사 등을 확인하면서 관련 협의를 진행하고 있다고 외교부는 전했다.

선사 측은 선박과 화물 관리 등을 위해 필수 인력이 필요한 점을 고려해 대체 인원 확보 상황에 따라 다른 선원들의 귀국을 단계적으로 추진할 예정인 것으로 알려졌다.

외교부 당국자는 "선원들의 하선 계획이 마련되는 대로 귀국 희망 선원들이 테헤란으로 이동해 PCR(유전자증폭) 검사 등의 과정을 거쳐 귀국할 수 있도록 영사 조력을 제공할 계획"이라고 말했다.

앞서 이란 혁명수비대는 지난달 4일 호르무즈 해협의 오만 인근 해역에서 한국 국적 선박 한국케미호를 나포하면서 한국인 5명을 포함해 선원 20명이 이란에 억류됐다.

이 선박에는 선장·1∼3등 항해사·기관장 등 한국 선원 5명과 미얀마인 11명, 인도네시아인 2명, 베트남인 2명 등이 승선해 있었다.

이후 이란 정부는 지난 2일 선장 1명을 제외한 나머지 선원을 석방한다고 발표했고, 주이란 한국대사관의 현장지원팀은 그다음 날 라자이항에 정박한 한국케미호에 승선해 선원들을 면담했다.

