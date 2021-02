시장 나간 文·서울시장 후보들에…조은희 "코로나가 그들은 피해 가나"

[아시아경제 나한아 기자] 문재인 대통령과 여야 서울시장 주자들이 최근 전통시장을 방문한 가운데, 서울시장 경선 후보인 조은희 국민의힘 의원이 "코로나가 대통령 일행은 피해 가나"라고 비판했다.

앞서 지난 10일 문재인 대통령은 부인 김정숙 여사와 함께 설 연휴 민생 행보 일정으로 화재의 아픔을 딛고 재개장한 인천 소래포구 전통어시장을 방문했다.

조 후보는 11일 페이스북에서 문 대통령의 전통어시장 방문을 거론하며 "수십 명의 경호원과 수행원을 대동하고 시장을 돌 동안 수많은 시민이 모여들었다"라며 "이번 설 준비는 온라인 전통시장에서 하라고 권장하더니, 앞뒤가 맞지 않는다"라고 지적했다.

또 명절을 앞두고 시장을 찾은 박영선·우상호 민주당 의원, 오세훈·나경원 국민의힘 서울시장 후보 등을 두고도 "다른 세상에 사는 사람들"이라며 "서울시민 건강보다 표가 더 중요한가"라고 되물었다.

이어 "재래시장에서 어묵 사 먹고 사진 한 장 찍는 게 상인들에게 얼마나 도움이 되겠나. 후보들만 명절 잔치하는 꼴"이라며 "정치 쇼는 그만하고 일 좀 하자"라고 말했다.

나한아 인턴기자 skgksdk9115@asiae.co.kr