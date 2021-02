바이든, ‘틱톡 매각’ 트럼프 행정명령 무기한 중단

기존 대중정책 검토 필요…일단 중단

[아시아경제 김희윤 기자] 조 바이든 행정부가 도널드 트럼프 전 미국 대통령이 밀어붙인 중국 동영상 공유 앱 틱톡의 강제 매각을 무기한 중단시켰다.

월스트리트저널(WSJ)은 10일(현지시간) 소식통을 인용해 바이든 행정부가 이날 미 연방법원에 틱톡 매각 행정명령 집행의 무기한 중지를 요구했다고 보도했다. 바이든 행정부가 전임 트럼프 행정부의 각종 정책을 재검토하고 있어서다.

백악관은 이날 "중국에 대한 미국 정부의 입장을 폭넓게 점검하고 있다"며 "틱톡은 미국 국민의 온라인 데이터 보호 등 문제와 관련돼 있어 이번 점검 내용 안에 들어간다"고 설명했다.

앞서 트럼프 행정부는 미국인의 개인정보가 중국 정부에 넘어가 악용될 수 있다는 이유를 들어 틱톡의 미국 사업체를 매각하라는 행정명령을 내렸다. 하지만 이번 바이든 행정부의 재검토를 통해 틱톡 매각은 흐지부지될 전망이다.

WSJ은 틱톡의 모기업 바이트댄스가 협상 중인 미국 오라클은 협상 타결을 희망하지만 매각 문제는 결국 바이든 행정부가 중국 IT 기업에 어떤 입장을 취할지에 달렸다고 해석했다.

젠 사키 백악관 대변인은 "바이든 백악관에 의한 새로운 선제적 조처가 있다는 것은 정확하지 않다"고 선을 그으면서도 "틱톡을 포함한 기업들로 인한 미국인의 개인정보 위험에 대해 포괄적으로 평가하고 있으며, 단호하고 효과적인 방식으로 대처할 것"이라고 강조했다.

한편, 틱톡 강제매각에 대한 바이든 행정부의 입장은 다음 주에 공개될 것으로 보인다. 앞서 틱톡이 트럼프 전 대통령의 행정명령에 반발해 미국 정부를 상대로 낸 소송에 대해 미국 법무부의 입장 제출일이 18일이기 때문이다.

김희윤 기자 film4h@asiae.co.kr