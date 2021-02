설날 연휴 첫날인 11일 시민들이 서울 종로구 경복궁을 찾고 있다. 이날 서울의 낮 최고기온은 10도까지 올라 초봄처럼 포근하겠다. /문호남 기자 munonam@

