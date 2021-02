[아시아경제 영남취재본부 박동욱 기자] 설 연휴 첫날인 11일 새벽 4시21분께 경북 울진군 기성면 캠핑장에서 원인을 알 수 없는 불이 났다.

울진소방서 등에 따르면 화재 당시 캠핑장에는 이용객 7명이 있었지만 모두 긴급 대피, 인명피해는 없었다.

불은 카라반 5대와 시설물을 태우고, 신고를 받고 출동한 119 소방대원에 의해 1시간20여분 만에 완전히 진화됐다.

경찰은 목격자 등을 상대로 정확한 화재 원인을 조사하고 있다.

