인플레 우려 하락 속 뉴욕증시 혼조세

[아시아경제 뉴욕=백종민 특파원] 뉴욕증시 주요 지수가 혼조세로 마감했다.

10일(현지시간) 다우존스30 산업평균지수는 61.97포인트(0.2%) 상승한 3만1437.80에, S&P500 지수는 1.35포인트(0.03%) 하락한 3909.88에, 나스닥 지수는 35.16포인트(0.25%) 내린 1만3972.53에 장을 마감했다.

이날 미 증시는 물가 지표, 제롬 파월 연방준비제도(Fed) 의장의 발언 등을 주시했다.

노동부는 1월 소비자물가지수(CPI)가 전월 대비 0.3% 상승했다고 발표했다. 변동성이 큰 음식과 에너지를 제외한 근원 CPI는 0%에 그치며 물가 상승 우려가 축소됐다.

파월 의장도 인플레이션 우려를 일축하면서 완화적인 통화정책의 지속 방침을 재차 확인했다.

인플레 우려가 줄자 미 국채금리는 하락했고 달러 가치도 내렸다.

전일 호실적을 발표한 기업들의 주가가 강세였다. 트위터 주가가 13%, 리프트 주가는 4.8%가량 상승했다.

3월 인도분 서부 텍사스산 원유(WTI)는 전날보다 배럴당 0.6%(0.32달러) 오른 58.68달러에 거래를 마쳤다. WTI는 8거래일 연속 올라 지난 2019년 1월10일 이후 가장 오랜 기간 상승했다.

4월 인도분 금은 온스당 0.3%(5.20달러) 오른 1842.70달러에 장을 마감했다.

뉴욕=백종민 특파원 cinqange@asiae.co.kr