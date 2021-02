말 많고 탈 많던 ‘영암공공도서관’ 신축, 기찬랜드로 ‘최종’ 결정

신축 부지 6600㎡ 연면적 3900㎡, 복합문화공간

[아시아경제 호남취재본부 이준경 기자] 말 많고 탈 많던 영암공공도서관의 신축 이전 부지 문제가 월출산 기찬랜드로 최종 결정되면서 일단락됐다.

11일 전남도교육청에 따르면 영암공공도서관 신축 사업은 문화체육부의 지원을 받아 건축비 170억 원(전남교육청 70억 원, 영암군 50억 원, 국비 50억 원)을 들여 6600㎡부지에 연면적 3900㎡의 건축 규모(지하 1층, 지상 3층, 열람석 570석)로 오는 2024년 3월 개관을 목표로 이설을 추진한다.

이 사업은 영암교육지원청이 지난달 22일 공청회를 단 한 번도 거치지 않고 신축 부지가 기찬랜드로 결정된 것처럼 학부모들과 교육관계자들에게 문자로 통보했다. 이에 영암군의원들과 지역민들이 반발하면서 갈등이 시작됐다.

당시 영암 군의원들과 주민들은 “도서관 부지 선정 과정에서 지역민들의 의견을 무시하고 일방적인 결정을 문자로 통보했다”며 영암교육지원청의 불통 행정을 비난했다.

갈등이 커지자 도교육청과 영암교육지원청은 급히 진화에 나섰다.

도교육청은 “문제가 해결되지 않을 시에는 신축 사업이 다른 지역으로 넘어갈 수 있다”고 적극적으로 영암군의원들과 지역민들을 설득했다. 이에 영암군의원들과 지역민들은 기찬랜드로 장소를 선정하기로 최종 합의하면서 서로 갈등이 봉합됐다.

유나종 영암군의원은 “애초부터 장소에 대한 불만이 아닌 소통을 문제 삼은 것이다. 부지 선정 과정 중 제대로 의견을 조율한 적이 없는 영암교육청의 소통 없는 행정을 지적한 것”이라며 “기찬랜드로 부지가 최종 결정됐으니 앞으로 영암군민들에게 큰 도움이 되길 기대한다”고 밝혔다.

이에 전남도교육청과 영암군은 지난 9일 영암군청 낭산실에서 장석웅 교육감, 전동평 군수를 비롯한 두 기관 관계자들이 참석한 가운데 영암공공도서관 신축(이설)을 위한 업무협약을 체결했다.

두 기관이 업무협약을 통해 영암공공도서관 신축 사업은 급물살을 탈 전망이다.

영암공공도서관은 지난 1987년 개관 이후 시설이 노후화되고 규모가 협소해 도서관 기능 수행에 한계를 노출, 군민들의 이설 요구가 꾸준히 제기됐다.

신축 영암공공도서관은 지역민의 의견수렴 과정을 통해 1층에는 어린이·배려계층 시설, 2층에는 청소년·성인 시설, 3층에는 교육·문화·커뮤니티 시설로 구성해 지역민 소통 및 지역공동체 복합문화공간 임무를 수행한다.

전남도교육청과 영암군은 ▲건축 설계 시 상호 협의 ▲홍보자료 전시·제공 ▲행·재정적 지원 등 영암공공도서관 신축(이설)에 대해 적극 협력기로 했다.

도교육청 관계자는 “지역 자체적으로 합의 방안을 모색해 부지 선정 문제가 잘 해결됐다”며 “신축 도서관은 영암의 명소인 기찬랜드의 장점을 살려 지역민들과 전남 도민들에게 복합문화공간을 제공할 예정이다”고 말했다.

