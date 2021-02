바이든, 미얀마 쿠데타 주도 군부 제재 행정명령 서명(상보)

[아시아경제 뉴욕=백종민 특파원] 조 바이든 미국 대통령이 10일(현지시간) 미얀마 쿠데타와 관련해 군부 지도자를 즉각 제재하도록 하는 새 행정명령에 서명했다고 밝혔다.

바이든 대통령은 이날 예정에 없던 연설을 통해 이같이 밝혔다. 그는 미얀마 군부에 권력을 포기해야 하며 아웅산 수치 국가고문 등을 즉각 석방하라고 요구했다.

이번 조치에 따라 미얀마 쿠데타를 주도한 군부 인사들과 관련된 기업들에 대한 제재와 미국 내 자산 동결 등이 이뤄질 전망이다.

바이든 대통령은 또 인도 태평양 지역을 중심으로 동맹들에 미얀마 민주 정치 복귀에 협력해야 한다고 요청했다고 언급했다.

미얀마 군부는 지난 1일 쿠데타에 나서 아웅산 수치 국가고문과 윈 민 대통령은 자택에 구금하고 1년간의 비상사태를 선포했다.

바이든 정부는 미얀마 쿠데타 발생 직후에는 쿠데타라고 규정하지 않았지만, 하루 뒤 쿠데타를 거론하며 미얀마에 대한 원조 중단을 선언했다.

