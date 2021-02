美 상원, 트럼프 탄핵심판 합헌 표결...찬성 56표, 반대 44표(상보)

[아시아경제 이현우 기자] 미국 상원이 도널드 트럼프 전 대통령에 대한 탄핵심판의 한법 합치를 여부를 가리는 표결에서 합헌으로 결론을 냈다. 트럼프 전 대통령 탄핵심판은 본격적인 심리에 돌입하게 됐다.

CNN 등 외신에 따르면 9일(현지시간) 미 상원에서는 트럼프 전 대통령에 대한 탄핵심판을 합헌으로 표결했다. 앞서 퇴임한 트럼프 전 대통령에 대한 탄핵심판이 위헌이라는 공화당 일부 의원들의 문제제기에 따라 상원은 해당 탄핵심판이 헌법에 합치되는 것인지에 대한 표결을 했고 찬성 56표, 반대 44표로 합헌으로 결론이 나왔다. 이날 표결에 앞서 퇴임 대통령도 탄핵 대상이 된다는 하원 탄핵소추위원단과 그럴 수 없다는 트럼프 전 대통령 변호인단이 4시간에 걸쳐 공방을 벌였다.

이에 따라 상원의 탄핵심판은 본격적인 심리에 돌입하게 됐다. 상원은 트럼프 전 대통령에 대한 탄핵심판을 이날 시작하면서 탄핵심판 자체의 합헌성을 두고 표결을 먼저 하기로 했다. 이후 양쪽이 16시간씩의 변론 시간을 얻어 본격 심리를 진행한다.

트럼프 전 대통령의 탄핵 여부는 다음주로 예상되는 표결에서 결정된다. 공화당에서 17표의 이탈표가 나와야 탄핵안이 통과될 수 있는 상황이라 실제 탄핵안이 가결될 가능성은 낮을 것으로 전망되고 있다.

