엔씨, 사상 첫 연매출 2조원 돌파…역대급 실적(상보)

[아시아경제 부애리 기자] 엔씨소프트의 연매출이 사상 최초로 2조원을 돌파했다.

엔씨는 5일 지난해 매출 2조4162억원, 영업이익 8248억원을 기록했다고 밝혔다. 이는 각각 전년 대비 42%, 72% 증가한 수치다. 매출과 영업이익 모두 역대 최대치다.

4분기 실적은 매출 5613억원, 영업이익 1567억원을 올렸다. 매출은 전년 대비 5%, 영업이익은 11% 늘었다.

연간 매출을 지역별로 살펴보면 한국은 2조130억원, 북미·유럽은 944억원, 일본은 548억원, 대만은 359억원을 기록했다. 로열티 매출은 2180억원을 올렸다.

제품별로 살펴보면 모바일 게임의 연매출은 1조6784억원을 기록했다. 이중 리니지M은 8287억원, 리니지2M은 8496억원이다.

PC 온라인 게임 매출은 '리니지' 1757억원, '리니지2' 1045억원, '아이온' 456억원, '블레이드&소울' 722억원, '길드워2' 612억원 순이었다.

모바일 게임 연간 매출은 리니지2M의 출시로 전년 대비 72% 성장했다. 아이온은 클래식 서버 출시로 4분기 매출이 전년 대비 133% 증가했다.

엔씨는 2021년 상반기 중 신작 모바일 게임 '블레이드&소울2', '트릭스터M'을 국내에 출시하고, '리니지2M'을 대만과 일본에 서비스할 예정이다.

