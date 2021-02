[포토] 대법 항의 방문한 국민의힘 의원들

김기현 탄핵거래 진상조사단 단장 등 국민의힘 의원들이 5일 서울 서초구 대법원 현관에서 김명수 대법원장의 사퇴를 촉구하며 항의 방문하려다 제지당하자 그자리에 앉아 있다. 국민의힘은 탄핵 가능성을 언급하며 사표를 반려한 김명수 대법원장의 녹취가 공개되자 '김명수 탄핵 거래 진상조사단'을 발족했다./김현민 기자 kimhyun81@

