베트남 서열 1위 응우옌푸쫑 공산당 서기장, 3연임 성공

[아시아경제 우수연 기자]베트남의 권력 서열 1위인 응우옌 푸 쫑(76) 공산당 서기장이 3연임에 성공했다.

31일 현지 매체는 베트남 공산당이 제 13차 전당대회 폐막 하루를 앞두고 중앙위원회를 개최하고 쫑 서기장을 차기 서기장으로 재선출했다고 보도했다. 임기는 5년이다.

그는 2011년 국회의장에서 최고 권력 서열 1위에 오른 이후 2016년에 이어 올해까지 3연임에 성공했다. 이로써 그는 베트남전이 끝난 1975년 이후 최장수 서기장에 등극했다. 65세인 재선 제한 연령 규정도 2016년 당시와 마찬가지로 '특별 후보자' 형식으로 예외를 인정받았다.

쫑 서기장은 2018년 쩐 다이 꽝 당시 국가 주석이 별세하자 주석직을 맡아 강력한 리더십을 구축한 인물이다. 그는 베트남의 국부인 호찌민 전 주석 이후 처음으로 이른바 '빅4' 가운데 2가지 직책을 겸직했다.

베트남 북부 하노이 출신의 구소련 유학파로 대표적인 사회주의 이론가이며, 친중국 성향의 온건 중도파로 분류된다. 고령인 탓에 건강 문제로 이번에 퇴임할 것이란 관측도 제기됐으나 정치적 안정과 강력한 부패 척결 운동 의지로 높은 지지를 받은 것으로 알려졌다.

권력 서열 2위인 주석직은 응우옌 쑤언 푹 총리가 승계한 것으로 전해졌다. 총리 후임에는 팜 민 찐 당조직위원장이, 국회의장 후임에는 브엉 딘 후에 하노이 당서기가 각각 내정된 것으로 알려졌다.

