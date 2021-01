[아시아경제 이선애 기자] 현대모비스는 자사주 26만1600주를 소각한다고 28일 공시했다. 578억3230만원 규모다. 소각 예정일은 2월1일이다. 회사 측은 "배당가능이익 범위 내에서 취득한 자기주식을 이사회 결의에 의해 소각하는 것으로 주식수만 감소하고, 자본금의 감소는 없다"고 설명했다.

