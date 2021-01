[아시아경제 김흥순 기자] 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 84,200 전일대비 1,400 등락률 -1.64% 거래량 15,696,212 전일가 85,600 2021.01.28 11:56 장중(20분지연) 관련기사 [컨콜] 삼성전자 "올해부터, EUV 적용 1a D램 본격 생산"삼성전자 역대급 특별배당, 왜…"가장 효율적인 환원"'C쇼크' 이겨낸 삼성전자, 통 큰 배당·손 큰 투자 close 는 28일 지난해 4분기 실적 발표 컨퍼런스콜에서 "전 세계에 이슈가 되고 있는 파운드리 공급 부족에 따른 타 반도체 공급이슈가 모바일 수요에 영향 끼칠 수 있다"며 "그 영향에 대해서도 면밀하게 주의를 기울이고 있다"고 밝혔다.

김흥순 기자 sport@asiae.co.kr