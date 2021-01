[클릭 e종목]"LG디스플레이, 차량용 디스플레이 성장 가치 주목"

유안타증권 보고서

목표주가 38% 상향

[아시아경제 이민지 기자] 유안타증권은 28일 LG디스플레이 LG디스플레이 034220 | 코스피 증권정보 현재가 22,900 전일대비 1,200 등락률 -4.98% 거래량 8,529,941 전일가 24,100 2021.01.27 15:30 장중(20분지연) 관련기사 LG디스플레이, OLED 재조명에 자신감…"TV 패널 800만장 출하"(종합)[컨콜] LG디스플레이 "파주 7세대 LCD 공장 유연하게 운영"[컨콜] LG디스플레이 "코로나 이후에도 OLED 가치 유효할 것" close 에 대해 투자의견 매수와 목표주가는 직전보다 38% 상향된 2만9000원을 제시했다. OLED 부문에서의 이익 창출 능력이 증명되고 있고 차량용 디스플레이부문의 성장 잠재력 가치가 높아졌다는 판단에서다.

지난해 4분기 LG디스플레이 LG디스플레이 034220 | 코스피 증권정보 현재가 22,900 전일대비 1,200 등락률 -4.98% 거래량 8,529,941 전일가 24,100 2021.01.27 15:30 장중(20분지연) 관련기사 LG디스플레이, OLED 재조명에 자신감…"TV 패널 800만장 출하"(종합)[컨콜] LG디스플레이 "파주 7세대 LCD 공장 유연하게 운영"[컨콜] LG디스플레이 "코로나 이후에도 OLED 가치 유효할 것" close 는 매출액으로 7조4600억원을 기록해 전년동기대비 16% 늘었다. 영업이익은 흑자전환한 6855억원을 기록했다. 큰 폭의 수익성 개선으로 시장예상치를 넘어서면서 연간 영업적자는 291억원 수준까지 적자폭이 축소됐다.

김광진 유안타증권 연구원은 “이례적인 LCD 패널 가격 상승에 따라 TV와 IT 제품군 전반에 걸친 수익성 개선이 이뤄졌다”며 “아이폰 12향 POLED 공급량이 전 분기 대비 101% 증가하면서 규모의 경제 효과가 발생한 것으로 보인다”고 말했다.

올해 1분기 예상 실적은 매출액 6조7400억원, 영업이익 3218억원으로 전 분기 대비 각각 9.6%, 53.1% 줄어들 것으로 전망된다. POLED 공급량이 전 분기 대비 감소가 불가피하겠지만 아이폰12 판매호조가 지속되고 있는 만큼 지난해 같은 기간보다 공급량은 2배 이상 증가할 전망이다.

또 LCD 패널 가격 상승이 1월에도 지속되고 있고, 1분기말까지 상승세가 지속될 것으로 예상되는 만큼 LCD 부문의 이익 기여도 탄탄하게 유지될 것으로 예상된다.

차량용 디스플레이 성장 가치에도 주목해야 한다. 회사는 AP3 LCD 팹을 기존 모바일 패널 생산설비에서 차량용 디스플레이 라인으로 전환할 예정이다. 약 매달 30K 수준으로 추정되는데 차량 내 체험이 중요해짐에 따라 완성차 업체들은 카인포테인먼트 시스템 차별화를 시도하고 있는 상황이다.

김광진 연구원은 “디스플레이는 가장 핵심적인 부품과 자율주행 시대로 갈수록 카인포테인먼트의 중요도는 더욱 상승할 것”이라며 “차량용 디스플레이 매출은 미미한 수준이지만 중장기적으로 중요한 성장동력이 될 것”이라고 전했다.

이민지 기자 ming@asiae.co.kr