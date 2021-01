LG유플러스, 부산정보산업진흥원과 ‘한·아세안 ICT 융합 빌리지’ 사업 협력

[아시아경제 구은모 기자] LG유플러스 LG유플러스 032640 | 코스피 증권정보 현재가 12,500 전일대비 150 등락률 +1.21% 거래량 1,499,451 전일가 12,350 2021.01.27 09:43 장중(20분지연) 관련기사 LG유플러스, 3만원대 5G 요금제 가세… 요금 경쟁 본격화[클릭 e종목] "SKT, 실적보단 인적분할에 주목해야""국내 최초 600G" LG유플러스, 기업용 광전송 백본망 구축 close 는 부산정보산업진흥원과 ‘한·아세안 ICT 융합빌리지’ 사업의 일환으로 5G 기반 ICT 가상 융합 콘텐츠 산업에 대한 다각적인 업무 협력에 나선다고 27일 밝혔다.

‘한·아세안 ICT 융합 빌리지’ 사업은 가상융합기술을 바탕으로 한국과 아세안 사이의 ICT 교류 확대와 상호 동반성장을 목적으로 한다. 양 측은 국내 ICT 융합 기술에 기반한 다양한 인프라를 활용해 한-아세안 공동협력 사업을 펼칠 계획이다. 특히 이번 업무협약을 통해 LG유플러스는 부산정보산업진흥원과 지역 스타트업 ‘리얼메이커’가 공동개발한 ‘5G 기반 실내외 연속형 사용자 위치추적 시스템’의 고도화와 저변 확산에 집중해 힘을 모을 예정이다.

‘5G 기반 실내외 연속형 사용자 위치추적‘ 기술은 위치정보시스템(GPS)으로 위치를 측정하기 힘든 실내에서도 스마트폰에서 무선 AP까지 와이파이 신호의 왕복시간, 전파 수신 강도(RSSI, Received signal strength indication) 정보 등을 통해 1~2미터 수준의 오차범위 내에서 위치 측정을 가능하게 한다. 이와 함께 실내외 공간의 이미지 정보 및 사용자 모션 정보를 분석하는 인공지능(AI) 기술을 적용한 하이브리드 공간 정보 인식 기술을 바탕으로 증강현실(AR) 위치서비스 등의 AR 융합 서비스를 제공할 수 있다.

5G 전용망과 이 기술들을 활용하면 ▲응급환자 발생 등 긴급 상황 시 위치 추적 ▲화재 현장의 구난 대상자 위치 추적 ▲자가 격리자 무단 외출 위치 추적 등 다양한 상황에 이용할 수 있다. LG유플러스와 부산정보산업진흥원은 향후 이 서비스를 더욱 고도화해 국내외 스마트 시티 등에 확대 적용할 계획이다.

조원석 LG유플러스 기업신사업그룹장(전무)은 “LG유플러스의 5G 통신망 및 ICT 기술을 활용해 다양한 융합 콘텐츠와 솔루션 등을 제공할 수 있을 것“이라며 “이번 업무협약을 바탕으로 부산정보산업진흥원과 상호협력해 성공적인 결과물을 선보일 것“이라고 말했다.

이인숙 부산정보산업진흥원 원장은 “5G 기반의 실감 콘텐츠 제작 인프라를 활용해 한-아세안 간 가상융합기술 분야의 공동협력 프로젝트를 지속 발굴할 것”이라며 “이번 LG유플러스와의 협약을 계기로 국내 가상융합기술 발전과 아세안과의 교류 협력사업의 선도적인 역할을 수행하겠다”고 말했다.

