속보[아시아경제 조성필 기자] 맥도날드에 불량 햄버거 패티를 납품한 혐의로 재판에 넘겨진 납품업체 임직원들이 징역형의 집행유예를 선고받았다.

조성필 기자 gatozz@asiae.co.kr