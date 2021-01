현대차,LG화학부터 네이버까지…주도주 실적시즌 본격 개막

오늘 현대차·네이버 등 시장 주도 종목 대거 실적 발표

호실적에 실적장세 전환 전망

"실적 예상 밑돌아도 경기회복 기대감에 상승동력 지속될 것"

[아시아경제 이민우 기자] 자동차, 2차전지, 인터넷 등 최근 상승장을 주도한 시가총액 상위종목 기업들의 지난해 4분기 실적발표가 이번주(25~29일)에 대거 집중됐다. 연초 상승세를 이어가며 실적 장세로 전환될 것이란 전망이 주를 이룬다. 실적이 다소 부진하더라도 미국을 중심으로 세계 각국이 경기 부양책을 쏟아내고 있어 당분간 시장의 기대감이 지속될 것이라는 분석이다.

26일 업계에 따르면 이날 현대차 현대차 005380 | 코스피 증권정보 현재가 254,500 전일대비 5,500 등락률 -2.12% 거래량 806,334 전일가 260,000 2021.01.26 12:14 장중(20분지연) 관련기사 기술주 뜨고, 바이오주 지고…요동치는 시총 순위 [클릭 e종목] "현대글로비스, 환율에 주춤했지만 실적 회복 구간 진입"외인·기관 매수세 반전…코스피, 장중 3200선 터치 close 와 삼성바이오로직스 삼성바이오로직스 207940 | 코스피 증권정보 현재가 809,000 전일대비 19,000 등락률 +2.41% 거래량 197,115 전일가 790,000 2021.01.26 12:14 장중(20분지연) 관련기사 기술주 뜨고, 바이오주 지고…요동치는 시총 순위 3200 안착 코스피, 1000 목전 코스닥외인·기관 매수세 반전…코스피, 장중 3200선 터치 close 를 시작으로 27일에는 2차전지 대장주 LG화학 LG화학 051910 | 코스피 증권정보 현재가 968,000 전일대비 22,000 등락률 -2.22% 거래량 220,853 전일가 990,000 2021.01.26 12:14 장중(20분지연) 관련기사 “주식카톡방 완전무료 선언” 파격결정기술주 뜨고, 바이오주 지고…요동치는 시총 순위 코스피, 하루만에 3200 후퇴...동학개미는 1.3조 순매수 close 과 기아차 기아차 000270 | 코스피 증권정보 현재가 89,400 전일대비 3,900 등락률 -4.18% 거래량 3,558,434 전일가 93,300 2021.01.26 12:14 장중(20분지연) 관련기사 기술주 뜨고, 바이오주 지고…요동치는 시총 순위 기아차, 검색 상위 랭킹... 주가 -3.97%2월 신규시설 투자 종료로 경쟁력 높아질 종목 총정리 close , 삼성전기 삼성전기 009150 | 코스피 증권정보 현재가 218,000 전일대비 3,500 등락률 +1.63% 거래량 551,489 전일가 214,500 2021.01.26 12:14 장중(20분지연) 관련기사 삼성 가야할 길 가겠다…준법·책임경영 강화“주식카톡방 완전무료 선언” 파격결정삼성전기, 초슬림 3단자 MLCC 개발…5G폰 업체에 공급 close , 현대글로비스 현대글로비스 086280 | 코스피 증권정보 현재가 221,000 전일대비 6,500 등락률 -2.86% 거래량 382,321 전일가 227,500 2021.01.26 12:14 장중(20분지연) 관련기사 현대글로비스, 이시간 주가 -3.74%.... 최근 5일 개인 52만 8078주 순매도[클릭 e종목] "현대글로비스, 환율에 주춤했지만 실적 회복 구간 진입"현대글로비스, 이시간 주가 -2.04%.... 최근 5일 개인 45만 1368주 순매도 close , 현대오토에버 현대오토에버 307950 | 코스피 증권정보 현재가 137,000 전일대비 3,000 등락률 -2.14% 거래량 70,642 전일가 140,000 2021.01.26 12:14 장중(20분지연) 관련기사 현대오토에버, 검색 상위 랭킹... 주가 4.73%현대오토에버, 결산실적 27일 공시현대오토에버, 검색 상위 랭킹... 주가 1.09% close 등 최근 상승장을 이끈 자동차 전장부품 관련 대형주들도 지난해 4분기 성적표를 공개한다.

국내 증시 '맏형' 격인 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 87,300 전일대비 2,100 등락률 -2.35% 거래량 16,814,469 전일가 89,400 2021.01.26 12:14 장중(20분지연) 관련기사 삼성 가야할 길 가겠다…준법·책임경영 강화이재용 삼성 임직원에 '옥중 서신'…구속 후 두번째 메시지(종합)기술주 뜨고, 바이오주 지고…요동치는 시총 순위 close 도 오는 28일 지난해 4분기 확정 실적을 발표한다. 지난 8일 잠정실적 발표에서는 연결 기준 매출 61조원, 영업이익 9조원을 기록했다고 밝힌 바 있다. 전년보다 매출은 1.87%, 영업이익은 25.7% 증가한 규모다. 실적 발표와 함께 새로운 주주환원정책도 발표될 것으로 보여 시장의 관심이 집중되고 있다. 고(故) 이건희 회장의 상속세를 마련해야 하는 만큼 '역대급 배당' 정책에 대한 기대가 커진 것이다. 이외에도 인터넷 대장주인 네이버( NAVER NAVER 035420 | 코스피 증권정보 현재가 342,500 전일대비 6,500 등락률 -1.86% 거래량 671,226 전일가 349,000 2021.01.26 12:14 장중(20분지연) 관련기사 기술주 뜨고, 바이오주 지고…요동치는 시총 순위 코스피, 하루만에 3200 후퇴...동학개미는 1.3조 순매수3200 안착 코스피, 1000 목전 코스닥 close )를 비롯해 삼성SDI 삼성SDI 006400 | 코스피 증권정보 현재가 795,000 전일대비 5,000 등락률 +0.63% 거래량 277,768 전일가 790,000 2021.01.26 12:14 장중(20분지연) 관련기사 삼성 가야할 길 가겠다…준법·책임경영 강화“주식카톡방 완전무료 선언” 파격결정기술주 뜨고, 바이오주 지고…요동치는 시총 순위 close , 포스코의 실적이 발표될 예정이다. 다음날인 29일에는 시총 2위 SK하이닉스 SK하이닉스 000660 | 코스피 증권정보 현재가 130,000 전일대비 5,000 등락률 -3.70% 거래량 3,737,596 전일가 135,000 2021.01.26 12:14 장중(20분지연) 관련기사 기술주 뜨고, 바이오주 지고…요동치는 시총 순위 코스피, 하루만에 3200 후퇴...동학개미는 1.3조 순매수3200 안착 코스피, 1000 목전 코스닥 close 와 SK이노베이션 SK이노베이션 096770 | 코스피 증권정보 현재가 290,500 전일대비 4,000 등락률 +1.40% 거래량 1,162,989 전일가 286,500 2021.01.26 12:14 장중(20분지연) 관련기사 SK그룹, 내년부터 "100% 수시 채용"…정기 채용 폐지SK, 中 지리차와 공동펀드 조성…전기차 합작사 등 검토ETF 시장서도 2차전지·자동차 '질주' close , 더존비즈온 더존비즈온 012510 | 코스피 증권정보 현재가 105,000 전일대비 3,000 등락률 -2.78% 거래량 156,927 전일가 108,000 2021.01.26 12:14 장중(20분지연) 관련기사 더존비즈온 "지난해 4분기 영업익 267억…분기·연간 최고 실적 경신"더존비즈온, 전자세금계산서 서비스 ‘WEHAGO로 통합’더존비즈온 '법인세 신고' 대비 세무회계사무소에 ‘WEHAGO T·T edge’ 무상 제공 close 등이 실적 발표를 앞두고 있다.

증시를 주도한 대형주들의 성적표가 대체로 양호할 것으로 기대되면서 자연스레 실적장세로 전환될 것으로 전망된다. 한대훈 SK증권 연구원은 "지난해 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)라는 특수 상황이 있었기 때문에 추정치 변화도 중요한데 운송과 IT, 가전, 철강, 자동차 등의 업종은 3개월 전 대비 추정치 상향 폭이 크다"며 "이들 업종은 내년 1분기 당기순이익 추정치도 상향조정되는 등 실적 매력이 높은 업종"이라고 설명했다.

혹여 대형주들의 성적표가 기대에 못미치더라도 증시 상승 동력은 지속될 것이라는 분석도 나온다. 올해 실적 개선 가능성에 투자자들의 관심이 집중되고 있기 때문이다. 이달 초 삼성전자가 발표한 잠정 실적이 시장전망치를 밑돌았지만 주가는 오히려 상승한 것도 이 같은 맥락에서다.

실제로 국내 코로나19 확진자가 꾸준히 줄어들고 있는 한편 수출 경기도 회복되고 있어 경기 회복 기대감을 키우고 있다. 중앙방역대책본부에 따르면 전날 0시 기준 국내 코로나19 신규 확진자는 354명이다. 지난 18일부터 300~400명을 오가는 수준으로 감소했다. 관세청이 발표한 수출입 현황(잠정치)에 따르면 이달 들어 지난 20일까지 수출은 282억달러, 수입 286억달러를 기록했다. 전년 동기 대비 각각 10.6%, 1.5% 늘었다.

안소은 IBK투자증권 연구원은 "미국 정부는 1조9000억달러 규모 부양책을 발표한 이후 다음달 추가 지원도 예고했고 중국도 3월 소비 부양 조치를 내놓을 것으로 예상된다"며 "추가 부양책과 경제지표의 기저효과, 백신효과 등이 가시화될 때까지 시장에 형성된 이익 회복 기대가 쉽게 꺾이지 않을 것"이라고 내다봤다.

