[아시아경제 부애리 기자] 카카오는 인공지능(AI) 스피커 '카카오미니C'의 외장 배터리팩(포터블백)을 수거·환불한다고 25일 밝혔다.

카카오는 이날 헤이카카오 애플리케이션(앱)을 통해 이 같은 내용을 공지했다. 카카오에 따르면 최근 카카오미니C의 포터블팩이 연소했다는 고객 문의가 접수됐다.

카카오는 "출시 20개월이 지난 시점에서 배터리 노후화가 시작됐고 과충전 시 배터리가 부풀거나 발열 현상이 나타난 것으로 추정하고 있다"고 설명했다.

카카오는 수거·환불 프로그램을 이날부터 12월31일까지 진행한다.

카카오는 이용자를 대상으로 카카오톡 채널을 통해 개별 안내를 하고 있다. 문의는 카카오 i 고객센터로 하면 된다.

부애리 기자 aeri345@asiae.co.kr