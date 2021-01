[아시아경제 뉴욕=백종민 특파원] 조 바이든 미국 대통령 취임을 축하하는 불꽃놀이가 20일(현지시간) 저녁 팝가수 케이트 페리의 노래 '파이어웍스'에 맞춰 펼쳐졌다. 바이든 대통령 부부는 백악관 발코니에서 불꽃놀이를 지켜봤다.

