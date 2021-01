집안에서 가드닝·홈트레이닝…눈길끄는 실버주택 평면도

롯데건설 실버주택 단위평면 개발

롯데건설은 초고령 사회 진입을 대비해 실버주택 단위평면을 개발했다고 21일 밝혔다.

고령층을 위해 침실과 욕실과의 동선을 최소화한 '원룸 원배스(one room ? one bath)', 외부의 가족과 친구들을 초대하거나 각종 모임을 위한 공간을 만든 '소셜 리빙룸(social Livingroom)', 다양한 외부 여가활동을 경험할 수 있도록 계획한 '비스포크 발코니'(bespoke balcony) 등 3가지 컨셉이다.

원룸 원배스 평면모델은 침실과 욕실과의 동선을 최소화한 것이 특징이다. 독립성이 강한 요즘의 고령층의 특성을 고려해 욕실을 포함한 각각의 개인공간이 마련돼 있다. 세대구성원의 변화와 1인가구의 증가에 따라 가족이나 친구가 함께 생활하는 쉐어 하우스로도 활용가능하다.

소셜 리빙룸은 외부의 가족과 친구들을 초대하거나 각종 모임을 위한 세대내 세미퍼블릭(semi-public)공간을 계획한 것이 특징이다.

비스포크 발코니는 세대내에 프라이빗 파크(private park)를 마련하고 있다. 미세먼지,코로나19 등의 영향으로 외부활동이 줄어든 고령층이 집안에서도 가드닝, 반려동물케어, 홈트레이닝 등 다양한 외부여가활동을 경험할 수 있다.

롯데건설은 "실제 주생활이 이뤄지는 가구 내부 공간에 초점을 두고, 일반 공동주택과 차별화한 상품을 개발한 것이 특징"이라며 일반 공동주택이나 요양시설과는 차별화한 실버주택만의 평면 콘셉트를 정립했다"고 설명했다.

이번에 개발된 실버주택 단위평면은 마곡 마이스(MICE·기업회의, 포상관광, 국제회의, 전시행사 등을 아우르는 말) 복합단지 내 약 900가구로 공급되는 실버주택에 최초로 적용될 예정이다.

