김종인 "安, 경선플랫폼 개방 제안…상식에 맞지 않는 정치"

선 국민의힘 경선, 후 야권 후보 단일화

"안 대표 이야기 듣고 이렇고 저렇고 판단할 사람 아냐"

[아시아경제 나주석 기자] 김종인 국민의힘 비상대책위원장은 '정치도의' 등을 거론하며 안철수 국민의힘 대표의 경선 플랫폼 제안을 비판했다. 국민의힘 서울시장 후보가 확정된 뒤 야권 후보 단일화 수순을 밟겠다는 것이다.

21일 김 위원장은 국민의힘 비상대책위원회의를 마친 뒤 기자들과 만난 자리에서 "국민의힘 대표가 확정된 이후에 그다음에 다른 것들을 고려할 수 있기 때문에 더이상 그에 대해 얘기할 필요가 없다"고 말했다.

김 위원장은 안철수 국민의당 대표의 경선 플랫폼 개방 제안에 대해서는 "한 마디로 얘길해서 정치에도 일정한 상식이 있는 건데 상식에 맞지 않는 정치를 할 수가 없다"고 말했다.

이어 "이건 우리 국민의힘이 알아서 할 일"이라며 "내가 무슨 안 대표의 얘기를 듣고 이렇고 저렇고 판단할 사람이 아니다"라고 말했다.

이어 "본인도 공당의 대표인데 지금 타당에서 실시하는 경선과정에서 무소속이라는 이름을 걸고 같이하겠다는 게 정치도의에 맞는 상식에 맞는 얘기냐"며 "우리 국민의힘은 내년도 대선까지 준비해야 하는 그러한 정당이라고 하는 인식을 좀 해줬으면 좋겠다"고 말했다.

