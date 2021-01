【화제의테마】 "못잡아서 어쩌지" 전전긍긍...지금이라도 잡아보자 TOP4

▶데이드투자그룹 단독포착 '급상승' 예상 종목 ▶신청 즉시 종목 확인 (클릭)

[4위] 자율주행관련주

자율주행에 대한 관심이 날로 뜨거워지고 있다. 단지 이상적인 기술에 불과했던 자율주행기술이었지만 기술이 날로 발달하면서 조금씩 현실화되고 있다. 여기에 전기차 생산과 맞물리면서 엄청난 파급 효과를 보이고 있다. 애플과 현대의 합작, 삼성의 차량용 반도체 판매량 증가 등의 호재가 맞물리며 미래를 향해 달려가고 있다. 기대하시라 엄청난 낙수효과를!

▶▶놓쳐서는 안되는 '자율주행 관련주' ▶지금 꼭 확인하세요 (클릭)

3위] 반도체관련주

반도체 대란이다. 재택근무와 비대면 활동이 늘어나자 PC에 대한 수요가 폭발하는데다 자동차와 생활가전 등이 첨단화되면서 반도체 수요가 폭증하고 있다. 세계 최대 메모리 반도체 생산사인 삼성전자 조차도 물량을 버거워 할 정도다. 삼성전자의 파운드리 점유율도 갈수록 높아져반도체 상승 랠리는 계속 될 것으로 보인다. 과연 어디까지 갈 수 있을까?

▶▶늦게 알수록 후회한다! 꼭 사야하는 '반도체 관련주' ▶신청 즉시 정보 받기 (클릭)

[2위] 2차전지 관련주

2차전지 관련주들이 드디어 실적으로 보여주고 있다. 전기차 보급이 본격화 하기 전까지는 단순 가능성에 불과했지만 이제는 현실이 되고 있다. 소재기업들은 평균 100%~200% 매출 상승을 보이고 있으며, 설비 투자 등으로 영업이익 상승폭은 크지 않지만 향후 시장 성장성을 고려해볼 때 향후 가치가 지금의 10배 이상이다. 지금이 시작이다. 먼저 잡는 승리자가 되자!

▶▶"절대 놓쳐서는 안돼!" 지금 사야하는 2차전지 관련주 ▶신청 즉시 종목 확인 (클릭)

[1위] ?????

데이드투자그룹에서는 꼭 잡아야하는, 급상승 예상 1위 테마를 아래 링크를 통해 배포하고 있다.

▶내일 급등 예상 '1위' 테마 확인하기 ▶신청 즉시 종목 확인 (클릭)

▶원하는 수익이 날 때까지...데이드투자그룹 '네버엔딩케어' (클릭)

관심종목: 무림SP 무림SP 001810 | 코스닥 증권정보 현재가 4,235 전일대비 130 등락률 -2.98% 거래량 2,283,702 전일가 4,365 2021.01.21 13:41 장중(20분지연) 관련기사 무림SP, 커뮤니티 활발... 주가 4.4%.바이든 시대!! 기아차도 포함되는 ‘ㅇㅇㅇㅇ’ 급등 株!!애플카 만든다?! 실적 탄탄한 ‘기아차’ 관련 株 급등합니다. close , 유진로봇 유진로봇 056080 | 코스닥 증권정보 현재가 3,830 전일대비 170 등락률 -4.25% 거래량 5,603,407 전일가 4,000 2021.01.21 13:41 장중(20분지연) 관련기사 유진로봇, 검색 상위 랭킹... 주가 -5.25%유진로봇, 주가 3850원 (25.0%)… 게시판 '북적'딱! 말씀드립니다! 식약처 승인 소식!! 시장가치만 3조 3000억원!! close , GV GV 045890 | 코스닥 증권정보 현재가 473 전일대비 3 등락률 -0.63% 거래량 11,959,654 전일가 476 2021.01.21 13:41 장중(20분지연) 관련기사 아직 저평가 ‘자율주행’ 이 기업! 지금 잡아야 오릅니다[e 공시 눈에 띄네]코스닥-29일GV, 100억 규모 제3자 배정 유상증자 결정 close , 영화금속 영화금속 012280 | 코스피 증권정보 현재가 2,785 전일대비 55 등락률 -1.94% 거래량 31,182,978 전일가 2,840 2021.01.21 13:41 장중(20분지연) 관련기사 돌아온 기관·외국인 덕에 코스피 2.6% 상승마감【시선집중】 역대급 실적 릴레이 나올 것...꼭 사야할 종목 TOP3 영화금속, 주가 2560원 (0.39%)… 게시판 '북적' close , 지니틱스 지니틱스 303030 | 코스닥 증권정보 현재가 3,425 전일대비 160 등락률 -4.46% 거래량 9,769,419 전일가 3,585 2021.01.21 13:41 장중(20분지연) 관련기사 【시선집중】 상상치 못한 상승 릴레이 시작된다! 놓쳐서는 안되는 종목 TOP3 지니틱스, 검색 상위 랭킹... 주가 0.14%아직 저평가 ‘자율주행’ 이 기업! 지금 잡아야 오릅니다 close

※ 본 내용은 아시아경제 편집 방향과 무관하며, 모든 책임은 정보 제공자에게 있습니다.